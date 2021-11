Menzis verhoogt zorgpremie ook met €3,25 per maand

„Dankzij de inzet van reserves komt de onzekerheid door corona niet ten laste van de premiebetaler”, aldus de verzekeraar.

Wie een online basisverzekering heeft bij Menzis, gaat €2 per maand meer betalen. Een restitutiepolis wordt €3,75 duurder. Bij een restitutiepolis kun je kiezen uit elke zorgverzekeraar. Verzekerden die kiezen voor een goedkopere naturapolis, kunnen alleen bij gecontracteerde zorgverleners terecht.

Premie 2022

Verzekeraars moeten hun premie uiterlijk op 12 september bekendmaken. De meesten wachten tot het laatste moment. Naast van DSW (waar ook inTwente onder valt) en Menzis is op dit moment alleen de premie van PMA zorgverzekering, onderdeel van Menzis, bekendgemaakt. Daar worden de onlinepolis €2, de naturapolis €3,09, en de restitutiepolis €3,56 duurder, blijkt uit een overzicht van Zorgkiezer.

Het kabinet verwachtte dat de jaarpremie voor de zorgverzekering in 2022 met €31, of €2,58 per maand zou stijgen, maakte het bekend op Prinsjesdag. Daar zitten DSW en Menzis dus iets boven.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van de zorg komt als gevolg van de stijgende kosten op lange termijn wel verder onder druk te staan, waarschuwt Dirk Jan Sloots, topman van Menzis. Daarbij komen dan ook nog de vraagstukken over de arbeidsmarkt in de zorgsector. „Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden moeten er keuzes gemaakt worden in ons zorgstelsel en moet er meer focus gelegd worden op gezondheid en een gezonde leefstijl”, zegt hij.

„Politiek, zorgaanbieders, werkgevers, belangenverenigingen, patiëntenfederaties en zorgverzekeraars moeten hierin verantwoordelijkheid nemen.” Het is zaak dat partijen het algemene belang voor het eigen belang stellen, zodat er lastige keuzes gemaakt kunnen worden, vervolgt hij.

Dirk Jan Sloots steekt de loftrompet over het zorgpersoneel: „De veerkracht van mensen en de wijze waarop er met de impact van corona is omgegaan, zijn indrukwekkend.”