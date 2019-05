Belegger verdient half miljoen aan Ajax

Strating, verwoed Ajacied, was tot zijn dood grootaandeelhouder bij de Amsterdamse voetbalclub. Dat belang werd na zijn dood over zijn drie kinderen verdeeld. Stratings zoon Richard heeft woensdag, vóórdat de Amsterdammers in de Champions League werden uitgeschakeld door Tottenham Hotspur, ruim 21.000 Ajax-aandelen verkocht, blijkt uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten.

Mocht die transactie tegen de slotkoers van woensdag zijn gedaan, oftewel voor €23,315 per aandeel, dan is de Strating-telg €505.166 rijker geworden. Op donderdag, na Ajax’ pijnlijke uitschakeling in het miljoenenbal, kelderde de koers naar €18,80 per aandeel.

Richard Strating heeft nog altijd bijna 3% van het bedrijf Ajax in handen.