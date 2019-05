’Tankers aangevallen’, olieprijs veert op

De afgelopen dagen daalde de prijs van een vat brent tot net iets onder de $70, vanwege wereldwijd lagere economische groeiverwachtingen. Nu stijgt de olieprijs vanwege de spanningen in de golfregio. De VS, voor wie de Saoedi’s een belangrijke bondgenoot zijn, hebben de sancties voor Iran, een andere grote olieproducent, opgeschroefd, en oorlogsschepen naar de regio gestuurd. Als Iran minder of zelfs geen olie meer kan exporteren, heeft dat flinke invloed op de wereldwijde markt.

Dit weekend lieten de Verenigde Arabische Emiraten al weten dat vier van hun olietankers waren ’gesaboteerd’. In beide gevallen is niet duidelijk wie er achter de actie zit. De Saoedi’s hebben ook geen vermoedelijke daders aangewezen.

Om half elf vanochtend kostte een vat brent $71,71.