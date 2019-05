’Kerosine belasten schaadt economie niet’

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerden echter eerder dat het aantal reizigers vanaf Schiphol zal met 10 tot 20% af zal nemen. Het welvaartseffect is waarschijnlijk negatief, zo stelden de onderzoekers. Stichting Economisch Onderzoek kwam vorig jaar tot een verlies van 10% van de reizigers.

Als alle EU-landen accijns op kerosine zouden heffen, zou de koolstofemissie in de EU afnemen met 16,4 miljoen ton, ofwel evenveel als wanneer er acht miljoen auto’s permanent van de weg werden gehaald. Volgens de federatie ontkracht het rapport de bewering van de sector dat de economie onherstelbare schade zou oplopen. De Financial Times meldt maandag op grond van het EC-rapport dat een kerosinetaks ten koste zou gaan van 11% van de werkgelegenheid in de luchtvaartsector.

Voor Nederland staat er echter meer op het spel. Vanaf 2021 wil het kabinet een vliegtaks invoeren, waardoor de concurrentiepositie van Schiphol en diens grootst gebruiker KLM al verder onder druk komt. Deze moeten concurreren met luchthaven als Dubai en Istanbul, maar ook met Frankfurt en Londen, die een grote eigen markt hebben. Nederland heeft dat niet.

Bovendien lijkt het erop dat er geen rekening gehouden wordt met ETS, het eigen heffingssysteem van de EU en het heffingssysteem van de Verenigde Naties, dat in 2021 wordt ingevoerd. Dit kost KLM over een aantal jaren een paar honderd miljoen. Een aantal landen heft al vliegtaks in Europa, maar Duitsland betaalt bijvoorbeeld ook mee aan de veiligheidskosten van de luchtvaart. In Nederland is dat niet het geval. In juni organiseert staatssecretaris Snel (Financiën) een conferentie over belastingen in de luchtvaart.

„De Europese Commissie is knettergek dat de vliegtaks de economie niet schaadt. Ze gooit de deur wagenwijd open voor de concurrentie uit de Arabische Golf”, zegt Rob Swankhuizen van de vakbond van Nederlandse Luchtvaarttechnici. Bij KLM werken ruim 30.000 man.