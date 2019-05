BAM Nuttall voorkeurskandidaat bij project

Het project behelst werkzaamheden in de stadswijk Barnet in het noorden van Londen, waarbij nieuwe huizen worden gebouwd, samen met onder meer parken en publieke ruimtes. De bouw vindt over een periode van tien tot vijftien jaar plaats. De aanbesteding komt van een samenwerkingsverband van vastgoedontwikkelaar Argent Related en het lokale bestuur van Barnet.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik