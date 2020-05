’Eigenaar Ziggo wil grote Britse mediafusie’

Bekijk ook: Ziggo kraal aan ketting koopgrage kabelkoning Malone

Volgens The Guardian is Malone, die behalve Virgin Media ook een 10% belang in ITV heeft, in gesprek met het Spaanse Telefoncia om hun bezittingen in het Verenigd Koninkrijk combineren. Dat zou leiden tot een nieuw blok met 36 miljoen klanten.

ITV staat al enige tijd laag op de beurs. Malone kocht Virgin Media in 2006 van Richard Branson en is de grootste aandeelhouder van ITV.

Nederlands voorbeeld

Liberty Global, het grootste internationale kabelbedrijf ter wereld, deed in 2014 een bod op alle aandelen Ziggo. Dat werd in 2016 gefuseerd met UPC en later Vodafone Nederland. In Nederland werden de kabel- en mobiele netwerken van Vodafone en Ziggo gecombineerd. Deze combinatie geldt volgens Britse media als mogelijk voorbeeld van hoe een overeenkomst van Malone met O2 gemaakt kan worden.

Vorig jaar verkocht Liberty Global zijn Duitse en Oost-Europese activiteiten aan Vodafone tegen €18 miljard. Met dat kapitaal zou Malone nu een fusie willen bewerkstelligen.