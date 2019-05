AND hernieuwt overeenkomst met DDS

DDS biedt digitale kaarten op verschillende detailniveaus aan klanten aan en adviseert partners, met een focus op de Duitstalige landen, over het gebruik van AND-kaarten. DDS zal als onderdeel van de overeenkomst datapakketten die klanten nodig hebben aanpassen en draagt ook zorg voor individuele licentieovereenkomsten.

AND verwacht in de nabije toekomst verdere samenwerking met DDS. De bedoeling daarvan is om nieuwe, innovatieve, locatiegevoelige inhoud te creëren.