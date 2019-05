Bescherm u tegen zelfvoldaanheid

Ondertussen blijft de inflatie laag. Sterker nog, zowel in de Verenigde Staten als in Europa daalt deze. De doelstelling van de centrale banken om de inflatie dicht onder de 2 procent te krijgen lijkt steeds verder achter de horizon de verdwijnen. Een lage inflatie zorgt ervoor dat de centrale banken de ruimte houden om de rente niet te verhogen, ondanks de aantrekkende groei.

Goldilocks

De historisch zeer lage rente zorgt voor een groeiende stroom van beleggers naar de beurs. Spaargeld levert immers niets op en ook obligaties, vroeger goed om een oude dag bij elkaar te sparen, schieten te kort. In feite zuigt de aandelenbeurs al dat geld naar zich toe onder het motto dat er geen alternatief is.

Een bescheiden economische groei, een lage inflatie, lage rente; het beleggingsklimaat is zeer gunstig. Dat de bedrijven resultaten rapporteren die beter zijn dan verwacht verbaast dan ook niet.

Mede door de niet tegenvallende bedrijfsresultaten zijn de koerswinstverhoudingen ten opzichte van september vorig jaar (de oude top in de markt) gedaald. De aandelenmarkten zetten nieuwe records neer maar de winsten zijn harder gestegen. Aandelen zijn dus goedkoper geworden! Van een te dure aandelenmarkt lijkt, uitzonderingen daargelaten, dan ook nog steeds geen sprake te zijn. De koersstijgingen worden door daadwerkelijke winsten ondersteund.

FOMO

Blackrock, Morgan Stanley en Bank of America waarschuwen voor een melt-up. Zij vrezen een onbezonnen opwaartse trend omdat beleggers bang zijn de boot te missen. Op Wall Street heeft men hier een mooie term voor: FOMO (Fear Of Missing Out). Beleggers kopen aandelen niet meer om onderliggende fundamentele redenen maar uit pure angst om de rally te missen. Koersen kunnen zodoende losraken van de fundamenten.

Vooralsnog lijken de koersen nog wel ondersteund te worden door goede fundamentele factoren. Natuurlijk kunnen deze de komende tijd onder druk komen te staan. Zo blijken de winsten weliswaar beter dan verwacht, maar is er per saldo ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar sprake van een winstdaling. De omzetten groeien nog wel. Stijgende omzetten en dalende winsten duiden op een afnemende winstmarge. Die winsterosie is vooral het gevolg van stijgende lonen en oplopende prijzen van grondstoffen en halffabricaten

Dalende winstmarges

Op het moment dat de dalende marges een trend worden heeft de aandelenmarkt wel een probleem. Zo is het gedeelte van de winst beschikbaar voor de aandeelhouders de afgelopen decennia flink opgelopen ten koste van de werknemers. De lonen blijven al decennia structureel achter. Een omkeer van deze trend zou betekenen dat er voor de aandeelhouders minder overblijft. Dat kan de koersvorming nooit ten goede komen. Dalende winstmarges zijn dus zonder meer een bedreiging voor de beurs.

Monetair verruimende centrale banken en belasting verlagende overheden hebben de beurzen jarenlang gaande gehouden, maar het zou best eens kunnen dat de rek er op een zeker moment uit is. Een gezonde correctie is dan niet uitgesloten.

Spreiding, spreiding, spreiding

De soliditeit van de portefeuille wordt mede ondersteund door de spreiding over verschillende assets. Van belang is echter ook de wereldwijde spreiding over alle economische sectoren. Aangezien nooit alle sectoren in dezelfde richting bewegen vormt deze spreiding een mooie risicoreductie. Het betekent ook dat er altijd een paar ‘verliezers’ in de portefeuille zullen zitten. Niet alle sectoren stijgen tegelijk, niet alle sectoren dalen tegelijk. Tenslotte zorgt de spreiding over verschillende valuta voor het sluitstuk. Want ook de dollar, de euro, de Zwitserse frank, het Britse pond en de Singapore dollar en noem maar op bewegen nooit in dezelfde richting. Waar links wat wordt verloren, wordt dat rechts weer terugverdiend. Zo blijken in tijden van onrust vooral de dollar en de frank populair.

Anticiperen op mindere tijden

Juist nu er bijna geen wolken meer aan de hemel lijken te zijn, doen beleggers er goed aan niet zelfvoldaan achterover te leunen maar zich al voor te bereiden op tijden waarin het weer iets minder wordt. In hoeverre doet een belegger aan voldoende risicoreductie. Natuurlijk, wanneer het echt hard daalt, gaat alles mee, alleen niet in dezelfde mate. Er zit nogal een verschil tussen zes procent verliezen of bijvoorbeeld 20 of 30 procent. Dat laatste verdien je niet zomaar weer terug.

Martine Hafkamp is algemeen directeur bij Fintessa Vermogensbeheer.