NIBC investeert in uitbater lng-tankstations

Rolande, naar eigen zeggen marktleider in Nederland, werd opgericht in 2005. Het bedrijf werkt aan een Europees netwerk van lng-tankstations en helpt logistiek dienstverleners bij de overstap naar vloeibaar gemaakt aardgas als brandstof. De huidig grootaandeelhouder IVECO Schouten behoudt een significant belang in Rolande.

Naar verwachting wordt de transactie na het doorlopen van de relevante goedkeuringsprocedures in de eerste helft van dit jaar afgerond. Het Rotterdam Port Fund is een investeringsfonds, dat geld steekt in havengerelateerde bedrijven met een specifieke focus op duurzaamheid en de energietransitie. Het fonds is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, NIBC Bank en een aantal Rotterdamse ondernemers.