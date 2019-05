Uber verder bergafwaarts

Reden genoeg voor vroege aandeelhouders van het bedrijf om zich zorgen te gaan maken. Zij hoopten te gaan cashen met de verkoop van hun belang, maar dat zit er voorlopig niet in. SoftBank, een Japans bedrijf dat vroeg in Uber investeerde en zelf ook beursgenoteerd is, ging maandag 4,9% onderuit. Geholpen door een toch al negatief beurssentiment ging er zo $9 miljard aan beurswaarde verloren.

Ook voor andere partijen die al voor de beursgang geld in Uber hebben gestoken, is het maar hopen dat ze nog winst kunnen maken na de gang naar Wall Street. Onder hen zitten ook veel beroemdheden, zoals rapper Jay-Z, de gevallen wielrenner Lance Armstrong en acteur-investeerder Ashton Kutcher.

Uber had de wind flink tegen toen het vrijdag naar de beurs ging. Het sentiment onder handelaren was al niet zo best vanwege de dreigende Amerikaans-Chinese handelsoorlog, en Uber moet zich – als taxibedrijf zonder taxi’s en vooralsnog ook zonder winst – bewijzen tegenover beleggers.

Pas als Uber de komende anderhalf jaar goed weet te presteren, is er een marktwaarde van $100 miljard mogelijk, zegt een analist tegen Bloomberg. Een paar maanden geleden nog was $100 miljard de marktwaarde waar bij de beursgang op werd gerekend. Door de fors lagere introductiekoers en de verliezen daarna is Uber nog ’slechts’ $70 miljard waard.