'Wall Street fors lager door handelszorgen'

President Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping zullen elkaar waarschijnlijk ontmoeten tijdens een G20-top in Japan eind juni. Trump heeft ondertussen na de verhoging van de importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen afgelopen vrijdag, nu opdracht gegeven om heffingen in te voeren op alle resterende goederen uit China. Trump waarschuwde China niet met vergelding te komen, maar Peking kondigde aan op 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten de tarieven per 1 juni te verhogen.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsstrijd tussen Washington en Peking komen waarschijnlijk onder druk te staan door de oplopende spanningen. Het gaat bijvoorbeeld om vliegtuigfabrikant Boeing, machinebouwer Caterpillar, technologieconcern Apple en ook chipfondsen als Micron Technology, Intel en Qualcomm.

Vertrek topman

Verder zal er opnieuw aandacht zijn van beleggers voor Uber Technologies, het bedrijf achter de bekende taxi-app. Uber maakte vrijdag een teleurstellend beursdebuut in New York met een verlies op zijn eerste handelsdag van bijna 8 procent. Maandag lijkt het aandeel wederom behoorlijk in het rood te gaan openen.

Ook sanitairketen Bed Bath & Beyond staat in de schijnwerpers na het onmiddellijke vertrek van topman Steven Temares onder druk van activistische aandeelhouders bij het bedrijf dat een moeilijke periode doormaakt.

Weinig macro-economisch nieuws

Het cijferseizoen op Wall Street loopt richting zijn einde. Deze week komen nog wel resultaten van bijvoorbeeld kledingmerk Ralph Lauren, de maker van vleesvervangers Beyond Meat, fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems, chipbedrijven Applied Materials en Nvidia, producent van landbouwmachines Deere en de grote winkelketens Macy's, Walmart en JC Penney.

Op macro-economisch gebied is het vrij rustig. Later deze week worden nog gegevens gemeld over onder meer de winkelverkopen, de industriële productie, de woningbouw en het consumentenvertrouwen in de VS van de Universiteit van Michigan.

De Amerikaanse aandelenmarkten sloten vrijdag met kleine plussen. De Dow-Jonesindex won 0,4 procent op 25.942,37 punten. De brede S&P 500 won eveneens 0,4 procent, tot 2881,40 punten, en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent naar 7916,94 punten.