Johan Wiering

Amsterdam Steeds meer particuliere beleggers kiezen voor ETF’s, gelokt door de zeer lage kosten. Bovendien hoef je op lange termijn niet meer genoegen te nemen met een rendement in lijn met de markt.

ETF’s volgen gewoonlijk passief een bepaalde index, waardoor de tarieven heel laag gehouden kunnen worden. De jaarlijkse beheerskosten liggen inmiddels veelal onder 0,4% en sommige ETF’s op de Amerikaanse S&P-500 zijn zelfs kosteloos te verkrijgen.

Europees hoofd ETF-distributie Andreas Zingg van Vanguard stelt dat beleggers zich bij gratis wel achter hun oren moeten krabben, omdat de aanbieders hierop verlies lijden en dat elders moeten compenseren. „Maar wij juichen lage kosten zeker toe. Vanguard heeft als coöperatie geen winstdoelstelling en geeft alle winst terug in de vorm van lagere kosten of een betere dienstverlening.”

Zingg stelt dat nieuwe Europese regelgeving ETF’s in de kaart speelt ten koste van actief beheerde fondsen, die veelal 0,5-1,5% op jaarbasis in rekening brengen. ,,Door Mifid 2 zullen banken beleggers volledig inzicht moeten geven in de kosten.”

Tom Digby, hoofd van Invesco’s Europese ETF handelsdesk, wijst er ook op beleggers de komende jaren rekening moeten houden met historisch gezien bescheiden rendementen. „Er is namelijk sprake van een omgeving van lage rentes en een lage economische groei. Hierdoor is het extra belangrijk om de kosten beperkt te houden, wat met ETF’s mogelijk is.”

Afgezien van de zeer lage kosten hebben ETF’s ten opzichte van beleggingsfondsen als voordeel dat ze op elk moment van de beursdag gekocht en verkocht kunnen worden. Zingg wijst ook op het kleine verschil tussen de aan- en verkoopprijs. „De spread van ETF’s is dankzij de hoge liquiditeit vaak zelfs lager dan van de onderliggende aandelen.”

Factorbeleggen

Hoewel het bij ETF’s in beginsel om passief beleggen gaat, wordt er steeds vaker een actief sausje overheen gegooid. En wel in de vorm van smart beta of factorbeleggen. Een aandelen ETF wordt dan opgebouwd op basis van specifieke kenmerken, die bewezen hebben op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen. Zoals aandelen die een hoog en stabiel dividend bieden of lage koersschommelingen kennen.

Daniel Ung, specialist in SPDR ETF’s bij State Street, meent dat deze laagvolatiele aandelen aantrekkelijk zijn nu de economie zich in de laatcyclische fase bevindt. „Omdat er nog altijd sprake is van groei, zij het afzwakkend, verdienen aandelen de voorkeur boven obligaties. Maar relatief veilige aandelen zullen vermoedelijk bovengemiddeld presteren.”

Koen Van de Maele, hoofd beleggingsoplossingen bij Candriam, pleit voor meer logica bij de weging van bedrijven. „Het nadeel van gewone aandelenindices is dat dure aandelen zwaar wegen. En bij obligatie-indices is staatspapier van landen met hoge schulden zoals Italië oververtegenwoordigd. Dit is uit het oogpunt van risicobeperking onwenselijk.”

Zingg is minder enthousiast over factorbeleggen. „Het kan een zinvolle toevoeging aan de portefeuille zijn om het risico-rendementsprofiel te verbeteren. Maar richt je dan wel op de lange termijn, bij voorkeur tien jaar. En kies voor een ETF met meerdere factoren. Want op korte termijn kan je het met één factor veel slechter doen dan de markt.”

Obligatie-ETF’s

Waar actief beheerde beleggingsfondsen duurzaamheidscriteria steeds meer integreren in hun beleid, is hier bij aanbieders van ETF’s nog relatief weinig aandacht voor. Vanguard is terughoudend met het integreren van duurzaamheid in zijn ETF’s. Zingg schetst het dilemma. „Behalve lage kosten is risicospreiding voor ons heel belangrijk en dat vermindert als je bepaalde bedrijven of zelfs sectoren weglaat.”

Obligatie-ETF’s winnen juist wel snel aan populariteit, deels omdat bij de huidige lage rentes elk basispunt aan kostenbesparing aantikt. ,,Vroeger kocht je één obligatie van hoge kwaliteit, maar de rente hierop is nu vrijwel nul. Om toch nog rente te krijgen, moet je meerdere obligaties van lagere kwaliteit kopen. Een ETF zorgt voor voldoende risicospreiding in geval er bij de uitgever van een obligatie problemen ontstaan. En bij obligaties is het percentage beleggingsfondsen dat beter dan de markt presteert even laag als bij aandelen”, meldt Zingg.

