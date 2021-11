’Mr Small Cap’ hangt rekenmachine aan wilgen bij Add Value Fund

In een toelichting benadrukt Burgers dat het vijftienjarige bestaan van Add Value Fund dat hij in 2007 begon een mooi moment was om afscheid te nemen. Onder zijn leiding en als lid van het beheerteam groeide de fondsbeheerder naar een beheerd vermogen van €160 miljoen.

Smallcaps

Burgers was in totaal 43 jaar actief in de Nederlandse beleggingswereld. Hij werkte onder meer als fondsbeheerder bij de Robeco Groep. Van september 1990 tot medio december 2002 had Burgers de functie managing director van het Orange Fund, eveneens een fonds actief op het gebied van Nederlandse smallcaps.

Over de eerste tien maanden van 2021 heeft Add Value Fund het zelfs nog beter gedaan dan de AEX. De focus bij de fondsbeheerder is gericht op drie kernpijlers: winstgroei, waardecreatie en duurzaam dividend.