'Boeing 737 MAX nog maanden aan de grond'

Dan loopt het voor de luchtvaart drukke zomerseizoen al bijna op zijn einde. Kenners gingen er de afgelopen tijd vanuit dat de 737 MAX sneller goedkeuring zou krijgen. Binnenkort volgt waarschijnlijk wel al een voorlopig groen licht, maar het definitieve akkoord van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA laat volgens de bronnen van de krant langer op zich wachten.

De toestellen van het type 737 MAX staan sinds half maart wereldwijd aan de grond. Dit is vanwege twee dodelijke vliegtuigongelukken in korte tijd, in Indonesië en in Ethiopië. Die bleken te zijn veroorzaakt door een overijverig veiligheidssysteem dat de neus naar beneden drukte vanwege een niet goed werkende sensor. Boeing werkt nu onder meer aan een software-update.