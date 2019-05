Glass op gala Oude Kerk

V.l.n.r. architect Karel Bodon, preentatrice Hadassah de Boer, fotograaf Janiek Dam en chef-kok Robert Kranenborg.

Burgemeester Femke Halsema was maar even in het oudste gebouw van de hoofdstad aanwezig. Zij kwam de liefst 890 gasten alleen voor het prima diner van Robert Kranenborg en patissier Maurits van der Vooren kort toespreken. Dat was een gemiste kans op een buitengewone avond vol historie en bijzondere sfeer.

Marcel van den Heuvel, honorair consul voor Estland, met investeerders Johanna en Jan Manten. Ⓒ AB BLAUW

„Naar goed Amsterdams gebruik is tientallen jaren gediscussieerd over restauratie van het orgel. Maar het resultaat mag er zijn, net als de nieuwe metro. Het is meer dan de som der delen”, meende Halsema.

Martijn Sanders en internationaal architect Francine Houben.

Eregast was de wereldvermaarde minimalistische componist/organist Philip Glass uit New York die door zijn jarenlange vriend, de Amsterdamse galeriehouder Rob Malasch, was overgehaald de viering van de restauratie van het wereldberoemde Vater-Müllerorgel bij te wonen en op het orgel te spelen. De maestro kwam met het werk Building, een van de scenes van zijn eerste opera Einstein on the Beach. Tussendoor zette hij op verzoek van een fan nog een handtekening op een elpee uit 1986 van hem.

Directeur Briene Zijlmans (l.) van Buitenplaats Doornburgh, en Siwan Balli van jeansmerk Philipe George.

Dj Nicolás Jaar die voor vervolmaking van zijn muziek zelfs overnachtte in de Oude Kerk, liet de bijna 1000 gasten ademloos genieten. Het samenspel van zijn elektronische audiosysteem met de twee orgels in de Oude Kerk was fascinerend.

V.l.n.r. galeriehouder Rob Malasch, componist/organist Philip Glass en Martine van Loon-Labouchere, grootmeesteres honoraire van de koning. Ⓒ FOTO’S AB BLAUW

Vele vips woonden het gala bij, zoals onze veelgeroemde internationale architect Francine Houben, het presentatorpaar Sacha de Boer en Rick Nieman, honoraire grootmeesteres van de koning Martine van Loon-Labouchere, multi-investeerder en oprichter van Global Collect Jan Manten en oud-minister Hedy d’Ancona.

Dineren voor het Vater-Müller orgel uit 1724 in de Oude Kerk.

Honorair consul voor Estland, Marcel van den Heuvel, wees aan tafel naar het prachtige kerkplafond.

Burgemeester Femke Halsema.

„Al het hout daarvan komt uit Estland. Net als de vele grafstenen in de kerk. Het begrip ’rijke stinkerd’ komt hier vandaan. Rijke Amsterdammers kochten een plek in de kerk om begraven te worden. Hun graf werd eerst met houten planken afgedekt, voordat de stenen uit Estland er waren. En dat gaf een zekere stank...”

Directeur Jacqueline Grandjean en Martin van Keken van de Oude Kerk. Ⓒ FOTO Peter Tijhuis