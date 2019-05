Willem en Bas belazerden massaal grondeigenaren

Door zich bij tientallen slachtoffers in heel Nederland onder valse namen voor te doen als tussenpersonen in de grondhandel, wisten Willem en Bas in 2014 en 2015 ruim €160.000 los te peuteren bij goedgelovige grondeigenaren.

De twee hadden de nodige ervaring op dit vlak, aangezien zij beiden in het verleden bij grondbemiddelingsbedrijven actief waren.

Spoed

Aan de gedupeerde eigenaren werd telkens gevraagd met spoed kosten voor te schieten die de verdachten zouden moeten maken om de verkoop van de grond voor hen te regelen, zoals de notariskosten voor het opstellen van splitsingsaktes.

Deze kosten zouden later verrekend worden met de aankoopprijs. Er werd gesuggereerd dat leveringsaktes al bij de notaris waren gepasseerd terwijl er in werkelijkheid helemaal nooit contact met een notaris was geweest. „Op het moment dat de slachtoffers ontdekten dat ze waren opgelicht, waren de verdachten onbereikbaar en waren de aangevers hun geld kwijt”, zei de officier van justitie in zijn requisitoir.

"Op het moment dat de slachtoffers ontdekten dat ze waren opgelicht, waren de verdachten onbereikbaar en was het geld verdwenen"

Willem en Bas gebruikten de vreemdste smoezen om maar vooral niet bereikbaar voor hun slachtoffers te zijn. Zo kon Willem een gedupeerde niet te woord staan omdat hij stelde zojuist een hartinfarct te hebben gehad en beweerde Bas het te druk te hebben op een couveuseafdeling om kritische vragen van een grondeigenaar te beantwoorden.

Werkstraf

De officier van justitie eiste werkstraffen van 240 uur tegen de twee. Naast die werkstraffen werd tegen beide verdachten een voorwaardelijke celstraf van twee maanden met een proeftijd van één jaar geëist.

Ook moeten de mannen wat de officier betreft een schadevergoeding van ruim €36.000 betalen aan de benadeelde partijen. Daarnaast diende de aanklager een ontnemingsvordering in van in totaal €140.000.

Willem en Bas liepen tegen de lamp na een uitgebreid politieonderzoek. Bij doorzoeking van hun woningen trof de politie belastend materiaal aan, zoals lijsten van potentiële slachtoffers, whatsapp-berichten met de gedupeerden en werkafspraken die de verdachten onderling hadden gemaakt.

Beide verdachten legden maandag tijdens zitting een bekentenis af. Ze gaven toe alle ten laste gelegde feiten samen te hebben gepleegd.

De uitspraak volgt over twee weken.

