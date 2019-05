Uniek: beleggingsfonds betáált klant om te investeren

De aanvraag van het boetiek-beleggingsfonds met afwijkende strategie gebeurt in een markt waarin om marges wordt gestreden.

De lage rente van centrale banken heeft voor negatieve spaarrentes gezorgd, omdat banken zelf niets op die rentes verdienen. Dat effect dreunt nu door bij beleggingsfondsen.

Fidelity Investment, een grote vermogensbeheerder, was vorig jaar de eerste die nul procent rente bood, kortom: geen enkele vergoeding voor het beleggen.

’Marketingstunt’

De race naar de bodem heeft Salt Financial er kennelijk toe gedwongen om fondsen die geld bij Salt onderbrengen vijf basispunten vergoeding over de in leg te bieden. Dus $5 op iedere $10.000 die fondsen aanbrengen om te beleggen.

Dat was jarenlang andersom. De markt reageert wisselend, meldt de Financial Times: een deel noemt dit een platte marketingstunt van Salt Financial, andere analisten zien het als de uitloper van het beleid van centrale banken die rentes maar niet durven te verhogen.

