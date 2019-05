Bayer moet 2 miljard schadevergoeding betalen

Het is al de derde zaak waarin Bayer veroordeeld wordt tot het betalen van een hoge schadevergoeding. In eerdere zaken moest Bayer 78 miljoen en 80 miljoen dollar betalen. Roundup, een merknaam van een bestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat, is door de rechtbank als kankerverwekkend aangemerkt.

Glyfosaat wordt wereldwijd veel toegepast in de landbouw. Roundup werd door het Amerikaanse chemie- en zadenbedrijf Monsanto op de markt gebracht. Dat bedrijf is door Bayer overgenomen. Bayer laat weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.