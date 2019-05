ThyssenKrupp rekent op jaarverlies

Verder denkt ThyssenKrupp geld kwijt te zijn aan reorganisatielasten, nu het bedrijf door het klappen van de fusie noodgedwongen moet overstappen op een plan B. Ook loopt er nog een kartelprocedure bij de Duitse autoriteiten, waar een voorziening voor werd genomen. Het bedrijf deed zijn prognose uit de doeken bij de presentatie van de halfjaarcijfers van zijn gebroken boekjaar.

In de meetperiode zag ThyssenKrupp de omzet met 2 procent stijgen tot 20,4 miljard euro. Vooral de liftendivisie deed goede zaken in Europa en de Verenigde Staten. Bij de staaltak en de divisie Materials Services was sprake van een omzetdaling. Onder de streep resteerde een bedrag van 59 miljoen euro, tegen 343 miljoen euro een jaar eerder.