Nikkei zet verliesreeks voort

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, leverde 0,6 procent in en eindigde op 21.067,23 punten. De index bereikte tussentijds het laagste niveau sinds half februari. Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de tarievenstrijd tussen de twee grootste economieën ter wereld werden van de hand gedaan. Automakers Mazda en Subaru verloren 2,1 en 2,3 procent. Transportbedrijf Mitsui OSK Lines zakte 0,2 procent.

Nissan daalde 3 procent voorafgaand aan de publicatie van de jaarcijfers. Volgens zakenkrant Nikkei is de operationele winst van de autobouwer voor het vierde jaar op rij gezakt.

De andere Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag. De graadmeter in Shanghai noteerde tussentijd 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,6 procent. De All Ordinaries in Sydney raakte 0,9 procent kwijt en de Kospi in Seoul won 0,2 procent.