'Plusje voor beurs na flink verlies'

In Frankfurt staat Bayer in de schijnwerpers. Het Duitse chemieconcern moet een schadevergoeding van 2 miljard dollar betalen aan een stel dat zegt kanker te hebben gekregen door onkruidverdelger Roundup. Dat heeft een jury van de rechtbank in Oakland, Californië, bepaald. Het is al de derde zaak waarin Bayer veroordeeld wordt tot het betalen van een hoge schadevergoeding.

Ook Volkswagen staat in het nieuws. De Duitse autobouwer wil zijn vrachtwagen- en bussendivisie, met de merken MAN en Scania, zelfstandig naar de beurs brengen. Verdere details over de plannen worden later naar buiten gebracht. De beursgang moet ergens in de komende maanden plaatsvinden.

Allianz

ThyssenKrupp verwacht het lopende boekjaar af te zullen sluiten met een verlies. Het Duitse staal en industrieconcern, dat een fusie van zijn staalactiviteiten met de Europese staaltak van Tata Steel onlangs zag mislukken, zegt onder meer kosten te moeten maken voor de aanstaande beursgang van zijn liftendivisie.

Allianz kwam eveneens met een handelsbericht. De Duitse verzekeraar zag de winst afgelopen kwartaal iets stijgen en heeft de instroom bij de vermogensbeheertak fors zien groeien. Het bedrijf herhaalde zijn jaardoelstellingen.

Europa

De Duitse start-upinvesteerder Rocket Internet wil zijn volledige belang in maaltijdpakkettenbezorgdienst HelloFresh van de hand doen. Het bedrijf verkoopt een kleine 44 miljoen aandelen, goed voor ruim een kwart van dat bedrijf.

De Europese beurzen sloten maandag met stevige verliezen. De AEX-index zakte 1,2 procent tot 544,27 punten en de MidKap verloor 2,6 procent tot 752,73 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,5 procent in. Wall Street kende de slechtste beursdag in maanden. De Dow-Jonesindex eindigde 2,4 procent lager op 25.324,99 punten. De brede S&P 500 daalde 2,4 procent en technologiebeurs Nasdaq raakte 3,4 procent kwijt.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1238 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 61,26 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 70,59 dollar per vat.