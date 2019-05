ABN: Benzineprijs stijgt bijna niet meer

Volgens Brandstofprijzen.nl is op dinsdag 14 mei de gemiddelde prijs bij grote tankstations €1,818, Esso heeft €1,812 als adviesprijs en Shell €1,819 per liter. Slimme zoekers vinden nog altijd hun pompstations die ruim twintig cent per liter goedkoper zijn. De richtprijzen blijven gemiddelden en pomphouders duiken standaard onder de adviesprijs, vaak ten koste van hun marge.

De hoge standaard prijzen en het naderen van €1,83 als recent literprijsplafond zijn opvallend, aldus ABN Amro dinsdag in een sectorrapport, omdat de markttarieven voor de ruwe olie - Brent in Europa - nog 50% onder de piek zitten.

Destijds was dat $115 per vat van 159 liter, momenteel is dat rond $70 per vat. In 2008 kostte een vat overigens $145.

De grote boosdoener is de Amerikaanse dollar, waarin olie wereldwijd wordt afgerekend, terwijl we aan de pomp in euro’s betalen.

Maximaal rond $70 per vat

De dollar is sinds 2012 met 14% gestegen, zo’n twintig dollarcent. Volgens ABN Amro is de belangrijkste reden het afzwakken van de Europese economie, terwijl de Amerikaanse op volle kracht draaide tot het uitbreken van de laatste fase van de handelsoorlog.

De piek is bereikt, denkt ABN Amro, omdat de eurozone-economie licht gaat herstellen eind dit jaar. Maar tegelijkertijd heeft oliekartel OPEC een aanzienlijk hogere productie in het vat zitten afgezet tegen 2012.

Vooral OPEC-leider Saoedi-Arabië draait de oliekraan verder open om marktaandeel terug te winnen van de VS, zien analisten Hans van Cleef en Theo de Kort van het ABN Amro Economisch Bureau.

Tegelijkertijd is de Amerikaanse schaliesector als concurrent veel efficiënter gaan werken en trappen producenten er vol op het pedaal: met meer aanbod dat nu al beloofd wordt, kunnen prijzen niet verder stijgen, concluderen de ABN Amro-economen. „In de rest van 2019 verwachten wij dat de olieprijs zich beweegt rond de $70 per vat. Dit zal nauwelijks verder effect hebben op de benzineprijs.”

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief