Financieel directeuren positief over groei

Van de ondervraagde financieel directeuren vindt ongeveer twee derde dat er veel financiële en economische onzekerheid is. er zijn echter grote verschillen. In Nederland noemt 68 procent de risico's normaal tot laag, in het Verenigd Koninkrijk schat 96 procent van de financieel directeuren de economische onzekerheid als hoog in.

Nederlandse financieel directeuren denken dat een nieuwe crisis in de eurozone het grootste risico voor hun bedrijf vormt. Slechts een kwart noemt dit echter waarschijnlijk. Vier op de vijf denkt dat protectionisme zal toenemen, maar slechts een vijfde noemt dat een groot risico voor de eigen onderneming.