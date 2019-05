Lagere winst en omzet voor Essent-moeder

Essen - Het Duitse energiebedrijf Innogy heeft in de eerste drie maanden van het jaar de brutowinst flink zien dalen. Het bedrijf had dat al zien aankomen, na de verkoop van zijn Tsjechische gasnetwerk en de verwachte lagere winst in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de invoering van een maximumtarief. Ook de opbrengsten van Innogy, het moederbedrijf van Essent, vielen lager uit.