Adyen helpt AEX boven 550 punten

De AEX sloot 1,2% hoger bij 550,65 punten. De AMX eindigde met 2,1% winst naar 768,43 punten.

Beurzen in Europa gingen in lijn mee bij de slotbel.

Na de verliezen van maandag, koerste de Dow Jones op Wall Street 311 punten hoger.

"Kudlow heeft de vrees voor escalatie getemperd"

Beleggers in Europa gingen ’s ochtends al voorzichtig op jacht naar koopjes, nadat de beursgraadmeters maandag naar het laagste niveau in circa anderhalve maand waren gezakt.

Larry Kudlow, de economisch topadviseur van president Trump, erkende maandagavond dat zowel de VS als China lijdt onder het handelsconflict.

Bekijk ook: Trump optimistisch over snelle deal met China

Bekijk ook: Goud profiteert helemaal niet van crisis

De VS en China zullen elkaar vinden in een akkoord, mogelijk tijdens de G20-bijeenkomst met president Xi Jinping, aldus president Trump. Hij verwacht „binnen drie tot vier weken” resultaat.

„Die bewoording van vooral Kudlow heeft de vrees voor meer escalatie getemperd onder beleggers”, aldus analist Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer.

Het onderliggende sentiment is volgens de econoom nog steeds opmerkelijk positief. „De bedrijfswinsten werden over het eerste kwartaal lager ingeschat, maar blijken in de VS juist te stijgen. In Europa en de VS waren de resultaten in jaren niet zo hoog”, aldus Van Zeijl.

Bank of America waarschuwt echter dat grote beleggers zich in aandelen opmaken voor forse verliezen de komende drie maanden. „Beleggers in aandelen klampen zich ondertussen vast aan iedere positieve wending. Terwijl het er natuurlijk met deze importheffingen niet goed uitziet”, zegt Philip Marey, macroeconoom bij Rabobank.

„Geen van beide partijen kan na de openlijke ruzie over details meer zonder gezichtsverlies van tafel. Dat grote beleggers een deal mogelijk achten is duidelijk; anders kunnen de huidige niveaus van de beurzen niet overeind blijven.”

Bekijk ook: Benzineprijs onder druk na aanval drones met explosieven

Prijzen van Brentolie (+1,4%) - na een bevestigde aanval op Saoedische productie - evenals de termijncontracten voor soja, tarwe en koper stegen.

Adyen wint

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk betalingsverwerker Adyen richting het slot met een winst van 4,2% uit. Taxi-app Uber koos het Nederlandse bedrijf voor zijn betalingsbeveiliging.

Chemiebedrijf DSM, dat maandag de overname van een kleine Indiase producent van kunststoffen voor de autosector en elektronica meldde, steeg 2,8% net achter ASML (+3,1%).

Royald Dutch Shell pluste met 1,2%. Het kreeg een miljoenenboete in Nederland.

ABN Amro steeg 1%, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers woensdagochtend. Zwaargewicht ING drukte het resultaat lang maar ging uiteindelijk naar 0,2% winst.

Randstad won 1,3%. In de afgelopen weken is de vraag naar uitzendkrachten in ons land gedaald.

De defensieve fondsen belandden onderin. Voedings- en wasmiddelenproducent Unilever (-0,3%) en Ahold Delhaize (-0,4%) werden gemiddeld verkocht.

In de AMX troefde Arcadis (+5,3%) tankopslagbedrijf Fugro (5,1%) in de leiding. Vooral bedrijven die hetde laatste tijd zwaar te verduren hadden, zoals Besi (+4,7%) en ASMI (+4%).

Ajax verloor bij kleintjes 5,8%. De voetbalclub heeft interesse in Steven Bergwijn, de topspeler van PSV.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.