Belegger blijft in ban van handelsconflict

Om vijf over elf stond de AEX 0,2% hoger op 546,4 punten, twee punten onder de top die snel na opening werd bereikt. Maandag was de beursgraadmeter 1,2% gezakt. De AMX steeg 1% naar 760,1 punten.

De overige Europese beurzen herstelden ook enigszins van de klappen van maandag. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen 0,3% respectievelijk 0,5%. De Britse FTSE 100 won 0,7%.

Na de verliezen van 2,4 tot 3,4% op maandag wezen de indexfutures op een 0,3% tot 0,6% hogere opening voor de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

De Aziatische beurzen hielden de schade vanochtend redelijk beperkt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,6% lager.

Beleggers in Europa gingen voorzichtig op jacht naar koopjes, nadat de beursgraadmeters maandag naar het laagste niveau in circa anderhalve maand waren gezakt. Hoopgevende geluiden vanuit China en de VS maandagavond en vanochtend gaven hen hoop dat een handelsovereenkomst toch mogelijk is. Volgende maand zouden de presidenten Trump en Xi de handelsbesprekingen willen hervatten.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk betalingsverwerker Adyen met een winst van 1,6% uit. ABN Amro steeg 0,5%, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers woensdagochtend.

Randstad won 0,4%. In de afgelopen weken is de vraag naar uitzendkrachten in ons land gedaald.

De defensieve fondsen belandden onderin. Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever en informatieleverancier Relx zakten 0,7%.

In de AMX waren vooral bedrijven in trek die het de laatste tijd zwaar te verduren hadden. Metalenproducent AMG klom 3,4%, na maandag op het laagste niveau in twee jaar te zijn gesloten. Bouwbedrijf BAM en de toeleverancier aan de chipsector Besi klommen 2,2 respectievelijk 2,4%.

Flitshandelaar Flow Traders, die het van bewegelijkheid op de beurzen moet hebben, zakte 1%.

Smallcap Pharming won 1,6%. Donderdag komt het biotechnologiebedrijf met kwartaalcijfers naar buiten.

Ajax verloor 3,7%. De voetbalclub heeft interesse in Steven Bergwijn, de topspeler van PSV.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.