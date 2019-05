Aardolieproducten en machines stuwen export

Het volume van de import was in maart 5,6 procent groter dan een jaar eerder. De groei van de import en de export wordt gedrukt door een bedrijf dat vanaf oktober vorig jaar een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land, zo merkt het statistiekbureau op zonder de bedrijfsnaam te noemen.

Volgens de zogeheten exportradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de export in mei weer minder gunstig dan in maart. Vooral het verslechterde producentenvertrouwen in de eurozone en in het bijzonder in Duitsland speelt hier een rol. De krimp van de Duitse industriële productie was op jaarbasis wel kleiner.

De export van goederen maakt volgens het CBS ongeveer driekwart van de totale export uit. De uitvoer van goederen en diensten groeide in het eerste kwartaal van 2019 met 1,1 procent. Daarmee is sprake van de laagste groei in drie jaar tijd.