Cijfers Euronext in teken Oslo Børs

De beursuitbater van de beurs in onder meer Amsterdam werd door de Noorse overheid geschikt geacht als eigenaar. Ook hoeft de aanstaande koper niet twee derde van de aandelen van de beursuitbater in handen te hebben voor goedkeuring van de deal. Euronext heeft meer dan de helft van de aandeelhouders van Oslo Børs achter zich en Nasdaq zo'n 37 procent en het bestuur.

Euronext zei maandag dat de deal waarschijnlijk eind juni wordt afgerond. Nasdaq noemde vooral het niet instellen van een tweederdemeerderheidsplicht teleurstellend. De Amerikanen gaan de beslissing van de Noren en de gevolgen daarvan voor het bedrijf uitvoerig bestuderen.

Het afgelopen kwartaal is de omzet van Euronext waarschijnlijk uitgekomen op 750,8 miljoen euro, zo komt naar voren uit een consensus van persbureau Bloomberg. Het bedrijfsresultaat (ebit) staat in de prognose op 79,4 miljoen euro. De kenners rekenen in doorsnee op een winst voor belasting van 78,9 miljoen euro.