Neymar wint zaak over merkenrecht

Een Portugees had de naam van de linksbuiten van Paris Saint-Germain in 2012 als merk gedeponeerd, waar Neymar Da Silva Santos Júnior, zoals de voetballer voluit heet, vier jaar later bezwaar tegen aantekende. Het EUIPO gaf hem gelijk, waarop de Portugees naar de Europese rechter stapte.

Ook de rechters vinden dat de man te kwader trouw handelde, aangezien Neymar destijds als Braziliaans international ook al bekend was in Europa. De voetballer kreeg in 2013 voor het eerst een contract bij een Europese club, Barcelona.

De bewering van de Portugees dat hij de naam wilde registreren vanwege de klank verwierpen de rechters. Hij wilde er gewoon een slaatje uit slaan, is het oordeel.

Het gerecht oordeelde vorig jaar dat voetballer Lionel Messi het naar hem genoemde merk voor sportartikelen en -kleding officieel mag inschrijven bij het EUIPO. Dat had het bureau eerder geweigerd.