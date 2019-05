Voor honderd werkzoekenden zijn er 88 vacatures. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - In het eerste kwartaal van 2019 konden 100 werklozen kiezen uit 88 vacatures. De krapte op de arbeidsmarkt neemt steeds verder toe, de werkloosheid is met 3,4% op het laagste niveau in ruim tien jaar. Toch staan nog honderdduizenden aan de kant. Wat gaat er mis?