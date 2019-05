China en VS zwakken strijdlustige toon af

De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag tijdens een diner in het Witte Huis dat hij het gevoel heeft dat het handelsoverleg ’succesvol gaat verlopen’' als hij zijn Chinese collega Xi Jinping over enkele weken ontmoet bij de G20-top in Japan.

Ook van Chinese zijde kwamen positieve geluiden. Zo sprak topdiplomaat Wang Yi onder meer van een win-win-situatie die mogelijk is als ’beide kanten slim genoeg zijn om aan elkaars eisen te voldoen’.

De Amerikanen verhoogden afgelopen week heffingen op zo'n 200 miljard dollar aan Chinese goederen en overwegen nog eens invoertarieven op zo'n 300 miljard dollar aan producten. De Chinezen sloegen terug door importtarieven op zo'n 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen per 1 juni te verhogen.