Vrouw verbouwt huis ex, maar krijgt geen cent terug

De man en vrouw vochten het na hun ’scheiding’ tot aan de Hoge Raad uit. Inzet was de tienduizenden euro’s die de vrouw in een verbouwing van het huis van haar man stak, bijvoorbeeld in de keuken en de badkamer. Dat geld kwam overigens van de moeder van de vrouw.

Dat geld stak de vrouw in het huis, terwijl dat volledig eigendom was van haar man. En de twee hadden hun relatie ook op geen enkele manier vastgelegd. Ze waren niet getrouwd, hadden geen gergistreerd partnerschap en ook geen samenlevingscontract. Ook opvallend: de geldverslindende verbouwing, maakte het geld helemaal niet meer waard. Het lijkt dus vooral te gaan om een cosmetische verbouwing.

Geld terug

Maar de vrouw vond wel dat ze, nadat de relatie op de klippen liep, er recht op had dat de man het geld voor de verbouwing terug moest betalen. Dat was in haar ogen ruim €75.000, de rechtbank Rotterdam hield het op meer dan €65.000. Van die rechtbank kreeg de vrouw overigens ook gelijk.

Maar van het gerechtshof in Den Haag niet. Die oordeelde dat de woning eigendom van de man was en dat er tussen de twee verder geen ’goederenrechtelijke gemeenschap’ was. In normalemensentaal: geen huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

De Hoge Raad volgt daarom het oordeel van het hof en stelt dat de vrouw om die reden geen poot heeft om op te staan om het geld op te vragen. Er is ook geen sprake van dat de man zichzelf heeft verrijkt door de verbouwing aan zijn huis. Daarvoor zou hij zichzelf kosten moeten hebben bespaard en dat vindt de Hoge Raad niet aannemelijk. De man was financieel niet in staat de verbouwing zelf te betalen, dus zou die ook nooit hebben uitgevoerd als de vrouw niet had betaald.