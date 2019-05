'Aankoop Drunk Elephant risico voor Unilever'

De marktvorsers van Société Générale vragen zich af of Unilever wel genoeg boekenonderzoek kan doen gezien het kleine team van de Brits-Nederlandse consumentenproductenfabrikant dat zich bezighoudt met fusies en overnames. Daardoor kan het risico op 'asymmetrische informatie' ontstaan.

Société Générale beseft dat Drunk Elephant in de eerste zes jaar van zijn bestaan zeer succesvol was. Wel vragen de analisten zich af of die groei doorzet of dat er juist zand in de motor is gekomen de laatste tijd.

Société Générale heeft een sell-advies voor Unilever. Het aandeel Unilever stond dinsdag rond 13.40 uur 0,2 procent lager op 52,99 euro.