’Zorg in gevaar door wrevel en frustraties’

Amsterdam - Al voor corona was er sprake van grote personeelstekorten in de zorg, maar de crisis heeft de nood alleen maar hoger gemaakt. Ondertussen bevechten zorginstellingen elkaar om medewerkers, terwijl minister Van Ark (Medische Zorg) niet in staat is gebleken de regie te pakken. Dat concludeert een onafhankelijke commissie, die ook waarschuwt: zonder acuut ingrijpen komt goede gezondheidszorg in gevaar.