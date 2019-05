Minder nieuwe koopwoningen erbij

In het eerste kwartaal bleef het aantal verkochte nieuwe koopwoningen steken op 7.684. Dat is 5% minder dan een jaar eerder en zelfs 13% minder dan in dezelfde periode twee jaar terug, aldus de NVB.

„Problemen rondom gemeentelijke procedures vormen de grootste belemmering”, meldt de branchevereniging op basis van een enquête onder zijn leden. „Daarnaast zijn er onvoldoende bouwlocaties en stapelen gemeenten niet zelden dure ambitie op dure ambitie als het gaat om nieuwbouwplannen. Projecten voor koopwoningen zijn daardoor steeds lastiger financieel haalbaar te maken, ook al vanwege de gestegen bouw- en grondkosten.”

Gezamenlijk zijn de leden van NVB naar eigen zeggen verantwoordelijk voor omstreeks driekwart van de nieuwbouwproductie in Nederland.

Van de ondervraagde leden zei 72% veel last te ervaren van de stroperige procedures bij gemeenten of provincies. Daarbij werden onder meer de eindeloze bezwaarprocedures en het tekort aan mankracht bij gemeenten genoemd. Op de tweede plaats volgt het almaar opstapelende eisenpakket bij de lokale overheden, onder meer op het gebied van duurzaamheid en energie. Een groeiend aantal bouwplannen valt daardoor af of gaat terug naar de tekentafel.