Tegenwind voor Ralph Lauren in VS

De omzet bedroeg 1,51 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog zo'n 1,53 miljard dollar. Ralph Lauren zag zijn inkomsten in de Verenigde Staten, overigens de grootste markt, teruglopen vanwege onder meer een zwakke vraag naar artikelen uit zijn voorjaarscollectie en grote kortingen. Het feit dat Pasen dit jaar niet in het eerste kwartaal viel was ook een belangrijke oorzaak voor de slechtere prestatie. De opbrengsten in Europa en Azië dikten wel aan in de verslagperiode. Onder de streep resteerde 32 miljoen dollar, tegen een winst van 41 miljoen dollar een jaar geleden.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik