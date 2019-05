’Compenseer huurders voor hoge energierekening’

De belangenvertegenwoordiger van huurders zegt dit op basis van een analyse van meldingen op het Meldpunt Energiealarm. Volgens de bond kwamen meldingen binnen van huurders met rekeningen van rond de €200 per maand, hoewel ze tegelijkertijd „in erbarmelijke omstandigheden” leefden. Andere huurders douchten maar zelden en durfden de verwarming nauwelijks aan te zetten, uit angst voor een energierekening die zij die onmogelijk konden betalen.

De Woonbond is in het najaar 2018 het meldpunt gestart om een beeld te krijgen van de problemen waar huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen in hun dagelijks leven tegenaan lopen.

De Woonbond pleit dan ook voor een speciale compensatie voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Zo is een van de voorstellen om de huurtoeslag van huurders met een of meer kinderen te verhogen. Een ander voorstel is om vanaf 2021 de huren van woningen met een F of G-label te bevriezen.