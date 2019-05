‘Unicredit zet stappen naar bod op Commerzbank’

Unicredit zou eveneens met de Amerikaanse bank JP Morgan hebben gesproken over een mogelijke deal om de op één na grootste bank in Duitsland in handen te krijgen. Commerzbank is weer in de etalage gekomen nadat fusiegesprekken met Deutsche Bank eerder dit jaar werden afgebroken.

De Italiaanse bank koestert al langer plannen voor een uitbreiding naar Duitsland, zeggen ingewijden. UniCredit is al eigenaar van HVB, een Duitse kredietverlener met een hoofdkantoor in München.

Vakbonden in Duitsland zijn tegen een Italiaanse fusiepartner voor Commerzbank. Dat zei vakbondsbestuurder Stefan Wittmann eerder deze week. Hij verwacht nog meer verzet bij de vakbonden dan destijds bij de onderhandelingen over het samengaan met Deutsche Bank. De vakbonden vreesden toen het verlies tot wel 30.000 banen.