Voormalig CNV-voorman Lanser overleden

Lanser werd na een loopbaan binnen de CMB (Christelijke Metaalbewerkersbond) in 1967 lid van het CNV-bestuur. Van 1969 tot 1978 was hij voorzitter van het vakverbond. Lanser gaf leiding in de tijd van gesprekken over federatieve samenwerking met de twee andere vakcentrales. Die gesprekken liepen vast toen bleek dat NVV en NKV wilden aankoersen op een fusie en het CNV niet verder wilden gaan dan federatieve samenwerking.

NVV en NKV vormden in 1976 de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Een aantal rooms-katholieke organisaties, die niet waren aangesloten bij het NKV, zocht toenadering tot het CNV en sloot zich aan.