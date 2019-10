Lagere resultaten chemieconcern DuPont

De omzet daalde met 5 procent tot 5,4 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Daarbij zag DuPont het verkoopvolume dalen. Vooral bij het onderdeel dat chemische stoffen levert aan de auto- en elektronica-industrie gingen de zaken moeizaam. DuPont heeft last van de afzwakkende wereldeconomie en de handelsspanningen. De nettowinst bedroeg 372 miljoen dollar tegen 501 miljoen dollar een jaar terug.

De onderneming rekent nu voor heel 2019 op een aangepaste winst per aandeel van 3,77 tot 3,82 dollar. Eerder was die bandbreedte 3,75 tot 3,85 dollar per aandeel. DuPont verwacht nog steeds dat de autonome omzet dit jaar licht zal dalen.