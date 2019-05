De Kikvorschen op bezoek bij paus Franciscus

De in 1927 opgerichte Bossche groep bracht een enerverend bezoek aan Rome en Vaticaanstad met als hoogtepunt een ontmoeting met paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse audiëntie op het Sint-Pietersplein. De paus kreeg de kenmerkende groen-gele das van De Kikvorschen die hij met een glimlach in ontvangst nam. „Het was een onvergetelijk bezoek”, sprak Floris Jansen namens het in Brabantse dracht gestoken gezelschap.

Dassendrager Lucien Teulings (l.) met gedeputeerde Bert Pauli die recent afscheid nam.

Het idee voor een Romereis ontstond bij dr. Erik van Munster, voormalig neuroloog verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, tevens enthousiast lid van De Kikvorschen Dassendragers, de vriendenvereniging. Hij ontving zijn das voor zijn verdiensten en vriendschap, als geste na jarenlange samenwerking bij muzikale optredens voor patiënten. In het kielzog van de fanfare, met hun vrouwen gekleed in het traditionele Brabantse boerinnenkostuum en poffermuts, reisden verschillende Dassendragers mee, zoals de Vughtse burgemeester Roderick van de Mortel en de onlangs teruggetreden Brabantse gedeputeerde Bert Pauli. De reis werd gefinancierd door enkele gulle ondernemers die anoniem wensten te blijven.

Het Vughtse burgemeesterspaar Yolanda en Roderick van de Mortel.

De audiëntie aanvraag werd ondersteund door aanbevelings- en geloofsbrieven van de Bossche bischop mgr. Gerard de Korte, zijn secretaris van het bisdom Freek van Geneugten en zijn voorganger mgr. Antoon Hurmans en fr in Rome wonende prof. dr. Antoine Bodar, die het idee een warm hart toedroegen. Zo was er een ontvangst in de Friezenkerk, gelegen op steenworp afstand van het het Sint-Pietersplein, alwaar de Heilige Mis werd bijgewoond met een prachtige muzikale trompet solo van het Ave Maria.

V.l.n.r. fanfarevoorzitter Bertie van den Heuvel, honorair president prof. Emmanuele Emanuele en president prof. Franco Parasassi van zorgcentrum Fondazione Roma, dr. Erik van Munster en architect Gijs Spykevet.

De voorzitter van De Kikvorschen, Bertie van den Heuvel, bood speciaal voor deze gelegenheid een in piramide vorm gegoten kaars van circa 1 meter aan in de groen-gele Kikvorsch kleuren en tientallen kleinere schaal modellen, die door de aanwezige werden bijgezet op het Maria altaar. Bij de dankzegging was een geestige verspreking van Hurkmans, waaruit bleek dat zijn hart toch ook nog steeds in Brabant ligt: „Wat fijn dat u hier in denBosch bent..., ik bedoel natuurlijk Rome...’’

Paus Franciscus ontvangt de groen-gele das van De Kikvorschen.

Een ander hoogtepunt was het bezoek aan de Santa Maria dell’ Anima, een imposante 17e eeuwse uitbundige barokkerk met de graftombe van de enige Nederlandse paus Adriaanus VI, gelegen op steenworp afstand van Piazza Navona, alwaar Bodar, priester, hoogleraar, schrijver en programmamaker een boeiend college’ gaf over zijn kerk en de invloed van de Friezen.

De komische folkloristische fanfare De Kikvorschen op het Sint-Pietersplein in Rome.

Recent bezocht paus Franciscus Villaggio Emanuele, een fonkelnieuw zorgcentrum gelegen ten noorden van Rome voor alzheimer patiënten mede ontwikkeld door een Nederlands concept, dat is gebaseerd op (beperkte) zelfstandigheid, samenwonen en permanente medische zorg en faciliteiten. En dat alles geheel gratis. Het centrum wordt geleid door Nederlandse management. Honorair prof. Franco Parasassi, president van de Roma Foundation bedankte het loffelijke Nederlandse initiatief en hij hoopte vurig dat Emanuele hét voorbeeld werd voor zorginstellingen op Europese schaal.