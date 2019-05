Voetballen wanneer je wil

Joep Lamme (l.) en Kees Lohman willen FC Urban laten uitgroeien tot de grootste voetbalclub ter wereld. Ⓒ FOTO Vincent Krijtenburg

Amsterdam - Een potje voetballen in het weekend is leuk, maar de verplichting niet altijd. Met een abonnement op FC Urban kun je spelen wanneer het jou uitkomt. Steeds meer Europese steden nemen het concept van ondernemers Joep Lamme en Kees Lohman over.