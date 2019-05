Speelgoedmuntjes als startkapitaal

Ron Kuipers geniet van het werken met zijn dochter Kim. Ⓒ ANKO STOFFELS

MIJDRECHT - „Pap, zou jij houten speelgoedmuntjes kunnen maken?”, vroeg Kim Kuipers (31) omdat haar zoontje altijd met de muntjes in haar portemonnee aan het spelen was. Dat deed vader Ron (62) en een bedrijfsidee was geboren.