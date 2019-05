OM eist miljoenenboete voor explosie bij Shell

De explosie ontstond in een reactor van de chemische fabriek door een onverwachte reactie tussen stoffen. De trilling was tot in Utrecht te voelen. Twee mensen raakten gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder dat Shell te weinig oog had voor de risico's.

Directeur Richard Zwinkels van Shell zei tegen de rechter dat de incidenten hadden moeten worden voorkomen. "We doen daar alles aan en zijn het daarom niet eens met alle strafrechtelijke verwijten.''