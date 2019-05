Accountancy pareert kritiek

Normaal treden de leerling-dansers van de Rotterdamse hogeschool Codarts op in een donkere zaal waar het publiek op grote afstand zit.

Maar nu stonden rondom hun podium in wat vroeger de Amsterdamse raadzaal was, tafels met kletsende gasten.

„Zo leren zich niet te laten afleiden en geconcentreerd te blijven”, voegde directlid Kees Hoogetoorn van het mooie The Grand eraan toe.

Aan een van de tafels zat voorzitter Marco van der Vegte van de NBA, de belangenclub van de accountancy, die tot zijn verdriet minder in trek is bij studenten. „Er wordt in de publiciteit veel te veel de nadruk gelegd op wat niet goed gaat in onze sector”, verwees hij naar schandalen zoals bij Deloitte en KPMG.

„Maar het meeste gaat wel goed. Om dat te illustreren, publiceren wij binnenkort een lijst met goede resultaten, bijvoorbeeld de fouten in de bedrijfsadministraties die dankzij ons aan het licht komen.”

Holland-festival-directeur Samuel Wuersten poseerde graag met zijn naamgenoot Samuel en diens mede-dansstudenten Iris.

Toen de kritiek op de hoge salarissen van partners van sommige accountantskantoren ter sprake kwam, schamperde ondernemer en bestuurder van de CDA Businesclub Peter Arensman: „Kamerleden hebben kritiek op iedereen die meer verdienen dan zij.” De zakenman investeert ondermeer in de import van bananen. Ook zijn branche ontkomt niet aan drugs die met de waar worden meegesmokkeld. De waarde van de coke die soms in onze containers wordt gevonden, overtreft de winst van onze bananen ruimschoots,” lachte hij.

Aan de directietafel zat ook Ronald Kolk. Het is alweer een maand geleden dat de couturier tijdens een evenement in het Wassenaarse kasteel De Wittenburg van het podium viel. „Ik heb nog steeds blauwe plekken”, zei hij zijn onderkaak tonend. „En een pijnlijk been.” Al gauw ging het gespek over het omstreden plan van het Amsterdamse gemeentebestuur om in 2030 alleen nog elektrische auto’s in de stad te dulden. „Waar moeten alle laadpalen komen te staan?”, vroeg iedereen zich af. „Zeker in de plaats van al die Amsterdammertjes die ze net hebben weggehaald,” vermoedde Kees Hoogetoorn tot grote hilariteit van de rest.