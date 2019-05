Kraft Heinz redt hagelslag en limonadesiroop

Kraft Heinz meldde de overname onlangs al bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het Amerikaanse levensmiddelenconcern had de fabriek eerder in handen maar sloot in 2016 een deal met de LIVIA Group, die de productie in Utrecht voortzette onder de naam Colbrand.

"De verwachte groei is helaas uitgebleven", constateert Van Riezen. "Sterker nog, als het zo door was gegaan, was het op een faillissement uitgelopen. Daar wil Kraft Heinz het kennelijk niet op aan laten komen. Ze nemen de fabriek nu weer over, inclusief alle werknemers."