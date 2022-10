Periode met hele hoge winsten is weer voorbij bij Shell

Financieel

LIVE | Topman Shell verhoord over Groninger gaswinning

Bij de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen staat donderdag Shell-topman Ben van Beurden onder ede. Zijn bedrijf zegt al in 2017 de gaswinning te willen stoppen. Waarom niet direct na de zware beving van Huizinge in 2012? Was vroegtijdiger sluiten ingecalculeerd in de serie...