Disney krijgt controle over Hulu

In Nederland is Hulu niet zo bekend, maar in de Verenigde Staten is het een gevestigde naam. De streamingdienst scoorde vooral met de hitserie The Handmaid's Tale. Hulu kan een belangrijke rol spelen bij Disney's nieuwe dienst Disney+.

Disney kreeg in maart al een belang van 60 procent in Hulu. Dat belang was onderdeel van de entertainmenttak van 21st Century Fox die voor 71 miljard dollar werd ingelijfd. Onlangs werd het belang vergroot door aandelen van telecombedrijf AT&T over te nemen. De afspraken met Comcast slaan op een belang van 33 procent. Comcast krijgt uiteindelijk waarschijnlijk miljarden dollars van Disney.