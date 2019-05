Onvoldoende steun voor beloningsbeleid Intertrust

Intertrust wil bijvoorbeeld de bestuurders al kunnen belonen als zij over één jaar de doelstellingen halen in plaats van over een periode van drie jaar. De beloning wordt dan in derden over de oude periode van drie jaar uitgekeerd. Ook zou de maximum beloning bij prestaties boven verwachting omhoog moeten gaan.

Maar het lijkt erop dat daar nog niet voldoende steun voor is. Intertrust laat weten dat de voorstellen vanwege de ’verschillende meningen onder de belanghebbenden’ worden geschrapt van de agenda voor de vergadering, die donderdag plaatsvindt.

Bezwaren

„Onder institutionele beleggers zijn er wel bezwaren en dat gaat met name om het inkorten van deprestatieperiode voor het kunnen verdienen van de langetermijnbonus van drie naar één jaar”, zegt Rients Abma van Eumedion, de organisatie van institutionele beleggers. „Zo’n korte termijn gaat in tegen het stembeleid van deze beleggers. Bovendien kun je met een prestatieperiode van één jaar niet met droge ogen beweren dat het nog om een langetermijnbonus gaat.”

Er is onder de grote beleggers ook bezwaar tegen de verhoging van de maximumvergoeding bij zeer goede prestaties van 150 naar 200% van het vaste salaris. „Zeker als je daarbij de summiere uitleg van Intertrust voert over waarom dit nu noodzakelijk is”, zegt Abma. „Alleen de uitleg dat ze in lijn willen zijn met de rest van de markt is wel erg dun.”

Van tafel

Mogelijk haalt Intertrust nu de voorstellen van tafel om te voorkomen dat ze weggestemd worden of maar net genoeg stemmen binnenhalen. Abma: „Je wil als bedrijf geen nieuw beloningsbeleid dat maar met de hakken over de sloot de stemming haalt. Dat moet breed gedragen worden.”

Vandaar dat de raad van commissarissen en de raad van bestuur gezamenlijk besloten hebben om de punten in te trekken. Na de vergadering wil het bedrijf met alle belanghebbenden in gesprek gaan, alvorens een nieuw standpunt in te nemen.

„We hebben meer tijd nodig om de juiste balans te vinden”, reageert een woordvoerder van Intertrust. „Daarom halen we nu de punten van de agenda en nemen we de tijd om dit zorgvuldig te doen.”