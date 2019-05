Britten willen Sonos voor de rijken worden

Het vlaggenschip Formation Duo kost liefst €3998 per set. Ⓒ Kirsten van Santen

Bowers & Wilkins is al vijftig jaar een gevestigde naam onder audiofielen, maar is brutaler geworden nu het in handen is van Amerikaanse techmiljonairs. De kroon op de nieuwe koers is een recent gelanceerde serie draadloze luidsprekers.